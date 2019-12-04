Участки автодорог закрыты на Сахалине из-за метели второй день

04.12.19 06:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Участки автодорог, закрытых на Сахалине из-за метели днем во вторник, второй день не пропускают автотранспорт из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По ее данным, в среду утром закрытыми для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб, остаются участки дорог: Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинский и Томари - Ильинский, Тымовское - Оха.

"Для обеспечения безопасности, на закрытых участках задействованы посты ГИБДД, а также организованы мобильные пункты обогрева. При необходимости, всех желающих водителей и пассажиров сопроводят в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

Для расчистки автодорог задействованы 241 человек и 155 единиц техники.

При прохождении циклона обесточенным оказалось село Восточное Макаровского района, сейчас там 4 человека и 1 единица техники от ПАО "Сахалинэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы.

Из-за метели в Макаровском, Углегорском и Томаринском районах в среду отменены занятия в школах.

Аэропорт Южно-Сахалинска и железная дорога работают в обычном режиме.