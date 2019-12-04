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04.12.19 06:43
Участки автодорог закрыты на Сахалине из-за метели второй день
По ее данным, в среду утром закрытыми для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб, остаются участки дорог: Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинский и Томари - Ильинский, Тымовское - Оха.
"Для обеспечения безопасности, на закрытых участках задействованы посты ГИБДД, а также организованы мобильные пункты обогрева. При необходимости, всех желающих водителей и пассажиров сопроводят в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
Для расчистки автодорог задействованы 241 человек и 155 единиц техники.
При прохождении циклона обесточенным оказалось село Восточное Макаровского района, сейчас там 4 человека и 1 единица техники от ПАО "Сахалинэнерго" ведут аварийно-восстановительные работы.
Из-за метели в Макаровском, Углегорском и Томаринском районах в среду отменены занятия в школах.
Аэропорт Южно-Сахалинска и железная дорога работают в обычном режиме.
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