Губернатор Приморья вступился за уволенного главу медцентра ДВФУ

04.12.19 06:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уволило главу Медцентра вуза, нейрохирурга Олега Пака из-за судимости, новость вызвала общественный резонанс, в поддержку врача выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко будет ходатайствовать перед руководством ДВФУ о восстановление в должности главврача медцентра университета Олега Пака", - сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Отмечается, что Кожемяко провел личную встречу с Паком.

Сообщение об увольнении главы Медцентра ДВФУ появились в местных СМИ в пятницу. Стороны не раскрывали причины увольнения. Тема широко обсуждалась в социальных сетях, онлайн-петицию против увольнения Пака, адресованную руководству страны, подписали более восьми тысяч человек.

Во среду пресс-служба ДВФУ в пресс-релизе отметила, что причиной увольнения стала судимость Пака.

"В университет от бывшей супруги Олега Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги по статьям Уголовного кодекса 130 и 116.1 ("Оскорбление" и "Побои"). К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости", - отмечают в университете.

Пресс-служба отмечает, что в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса РФ наличие судимости, в том числе и погашенной, по перечисленным статьям препятствует работе в образовательной организации.

"По мнению ряда юристов, осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу, и подлежат увольнению, если были трудоустроены ранее. На сегодняшний день вопрос передан на рассмотрение в суд, который и примет окончательное решение. При этом, как мы уже неоднократно сообщали Олегу Игоревичу, согласно Трудовому кодексу, университет сможет вернуться к вопросу его трудоустройства в Медицинском центре при положительном заключении Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Приморского края", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы администрации Приморского края, Олег Пак поблагодарил губернатора за оказанное доверие.