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04.12.19 07:33
Следователи на Камчатке проверяют информацию о нападении стаи собак на ребенка
"Согласно сообщения, 28 ноября в городе Вилючинск стая бродячих собак напала на школьницу", - говорится в сообщении.
По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.
"В том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Вилючинска", - отмечают в СКР.
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