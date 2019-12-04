Экологи считают незаконным вылов и содержание моржат в бывшей "китовой тюрьме"

04.12.19 07:41

© РИА Новости. Игорь Руссак

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Экологи обратились в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность вылова и содержание в бывшей "китовой тюрьме" в Приморье детенышей моржей, прокуратура проводит проверку.

"В бухте Средняя проводится проверка по обращению "Экологической вахты Сахалина" о законности вылова и содержании там моржей", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостокской природоохранной прокуратуре.

Отмечается, что проверка проводится до 13 декабря. Промежуточные результаты не разглашаются.

В своем обращении в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру региональная экологическая организация "Экологическая вахта Сахалина" сообщает, что шесть детенышей моржей добыты на основании незаконно выделенных квот, запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС). Эти тезисы экологи подкрепляют ссылками на федеральные и международные законы. Документом располагает редакция агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

"По нашему мнению, имеются факты жестокого обращения с животными при содержании в неволе моржат. Не достигшие возраста двух лет детеныши моржей, которые должны питаться материнским молоком до 2-2,5 лет, уже почти год содержатся в неволе в "Центре адаптации" в полностью закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, оторванными от матерей. В перспективе им грозит удаления бивней, что сопряжено с риском инфекции, болезни и смерти. Все, кто хотя бы раз бывал рядом с "Центром адаптации", хорошо знает, что моржи в металлическом ангаре непрерывно кричат", - отмечается в обращении.

В "Экологической вахте Сахалина" отмечают, что после получения результатов проверки они будут принимать решение о дальнейших действиях по освобождению моржат.

"Возможно, снова придется идти в суд", - отметили в организации.