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04.12.19 07:44
Сергей Безденежных избран сенатором от Законодательной думы Хабаровского края
"Большинство проголосовали за кандидатуру Безденежных", - сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе думы.
Это уже второе голосование по кандидатуре сенатора от краевой думы. 23 октября депутаты наделили полномочиями сенатора Дмитрия Приятнова, также представляющего ЛДПР, однако позже выяснилось, что избирательная комиссия не указала в его биографии наличие погашенной судимости. После обнародования сведений Приятнов написал заявление о сложении полномочий.
Безденежных был избран депутатом по Тополевскому одномандатному округу. В соответствии с законом он должен сложить с себя полномочия депутата. Довыборы по этому округу будут проведены в сентябре 2020 года.
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