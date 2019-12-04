Трехметровые волны и штормовой ветер обрушились на северное побережье Приморья

04.12.19 07:45

© РИА Новости. Олег Смереченский

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупредили о шторме на севере Приморья, который может вызвать аварии на море и сбои в энергоснабжении на суше.

"По данным Приморского УГМС, в течение дня, 4 декабря на побережье Тернейского района сохранится сильный северный и северо-западный ветер от 25 до 30 м/с. Высота волн в морских акваториях будет достигать 2,5-3 метров", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.

Шторм может привести к авариям на судах, в том числе с угрозой нефтеразливов, спровоцировать чрезвычайные ситуации на судах может их быстрое обледенение.

Из-за сильного ветра прогнозируются аварии на линиях электропередачи, обрушение слабо укрепленных или ветхих конструкций.

Спасатели призывают приморцев не отправляться на рыбалку, а экипажи судов переждать непогоду и не выходить в море.