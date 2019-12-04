Замгубернатора: опекуны 36 детей в Кузбассе не тратили деньги на свои нужды

04.12.19 08:44

© РИА Новости. Владимир Песня

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Две женщины, по просьбе которых сотрудница отдела опеки в Кузбассе подделывала документы для получения пособий на 36 детей, не тратили получаемые пособия на свои нужды, рассказала журналистам замгубернатора Кузбасса по образованию и науке в среду.

"Сейчас (по факту подделки документов-ИФ) ведется следствие, которое ответит на все вопросы. Сотрудница опеки по согласованию с прокуратурой продолжает работать. Опекуны отчитывались нам за все средства, которые они получали и все деньги расходовались на детей", - сказала Пахомова.

По ее словам, все дети, 11 из которых являются инвалидами, жили в двух домах общей площадью около 400 кв м. При этом каждый ребенок был обеспечен спальным местом, одеждой для любого времени года, имел телефон, также в домах была различная техника, в том числе компьютеры и телевизоры.

Также Пахомова сказала, что дети начали передаваться под опеку с 2013 года, когда женщины переехали в Кузбасс из Алтайского края, сейчас семья живет в Московской области.

Она отметила, что факт подделки документов был выявлен после запроса из соцопеки, в последствии эти материалы были направлены в правоохранительные органы.

Пахомова также отметила, что сейчас в регионе более 20 семей, в которой живет от восьми детей и больше.

Как сообщалось, следственные органы СКР по Кузбассу возбудили дело в отношении 48-летней сотрудницы опеки и попечительства Яшкинского района по ст. 288 УК РФ (присвоение полномочий должностного лица) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, женщина по просьбе опекунов подделывала документы для возможности получение пособий.