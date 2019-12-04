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В Южно-Сахалинске в режиме онлайн будут следить за состоянием электросетей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Круглосуточный мониторинг в автоматическом режиме будет осуществляться за электросетями в Южно-Сахалинске, что позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации с ЛЭП, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Проект городская власть реализует на базе единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС). Он предполагает создание цифровой схемы трансформаторных подстанций и электросетей Южно-Сахалинска, которая будет подключена к аппаратно-программному комплексу "Умный город".

"Благодаря этому станет возможным круглосуточный мониторинг всей энергосистемы. За состоянием сетей можно будет наблюдать в онлайн-режиме. При отключениях энергии или нарушениях в работе системы информация автоматически поступит в дежурно-диспетчерские службы, которые направят к месту аварии ремонтные бригады. В итоге, по нашим расчетам, время устранения неполадок сократится примерно в два раза", - цитирует пресс-служба слова директора управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Александра Поликарпова.

По данным пресс-службы, сейчас в единую систему в опытном режиме подключены 5 трансформаторных подстанций, затем туда интегрируют все энергообъекты города.

Как сообщалось, Южно-Сахалинск участвует в проекте Минстроя РФ "Умный город", соглашение по этому поводу сахалинские власти подписали с руководством этого федерального ведомства в Якутске на прошлой неделе. В рамках проекта в областном центре планируется активное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь горожан и автоматизация многих процессов.

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