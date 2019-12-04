В Эрмитаже покажут более 400 орденов и примеры георгиевского оружия

04.12.19 08:54

Фото с сайта Государственного Эрмитажа

4 декабря. Interfax-Russia.ru - В Георгиевском зале Зимнего дворца в среду открывается выставка, посвященная 250-летиею со дня учреждения Ордена Святого Георгия, сообщает пресс-служба музея.

На выставке будут представлены более 400 экспонатов из собрания Эрмитажа. Помимо самих орденских знаков в состав экспозиции включены статуты ордена, георгиевское оружие, живописные, графические, скульптурные и фотографические памятники, предметы декоративно-прикладного искусства, нумизматические памятники, а также печатные издания.

26 ноября 1769 года в День святого Георгия в Большом придворном соборе Зимнего дворца Екатерина II возложила на себя знаки I степени нового ордена. Он имел четыре степени, знаки которых отличались по размеру, наличию звезды и способу ношения.

Согласно Статуту ордена (1769 год), его удостаивались военные в штаб- и обер-офицерских чинах за личную храбрость на поле боя; до 1855 года знаками 4-ой степени также награждали за 25 лет службы или 18 кампаний на море.

После Октябрьской революции орден Святого Георгия, как и другие ордена Российской империи, был упразднён. Указом президиума Верховного Совета РФ от 2 марта 1992 года орден Святого Георгия как высшая военная награда и знак Георгиевский крест были восстановлены. В настоящий момент орден Святого Георгия - это высшая военная награда Российской Федерации.