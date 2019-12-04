Руководство разреза в Кузбассе обвиняют в незаконной добыче угля на 630 млн рублей

04.12.19 09:06

© РИА Новости. Александр Уткин

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции направили в суд дело в отношении трех местных жителей, которые на одном из разрезов в Новокузнецком районе Кузбасса незаконно добыли 238 тыс. тонн угля, сообщает пресс-служба линейного управления МВД на транспорте по СФО в среду.

Учредителя, директора и главного маркшейдера разреза обвиняют по ч. 2 ст.171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Транспортные полицейские установили, что уголь, экспортируемый по железной дороге, добывался незаконно. Площадь нелегальной выработки превысила 19 га, на разрезе было добыто 239 тыс. тонн угля, размер ущерба превысил 629 млн рублей.

"Учредитель, директор и главный маркшейдер разреза вступили в преступный сговор с целью незаконного обогащения. С марта 2016 года по декабрь 2017 года на разрезе было незаконно добыто 239 тыс. тонн угля. Доход руководителей разреза от незаконной предпринимательской деятельности исчисляется суммой, превышающей 307 млн рублей", - говорится в релизе.

Также было установлено, что при проведении работ было незаконно вырублено 3,66 га леса, ущерб составил 1 млн 950 тыс. рублей.