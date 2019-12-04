Алтайский край в 2020г сохранит поддержку АПК на уровне текущего года

04.12.19 09:08

© РИА Новости. Владимир Трефилов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Алтайский край в 2020 году сохранит поддержку АПК на уровне текущего года, но рассчитывает на ее рост, сообщил глава региона Виктор Томенко во время празднования Дня работника сельского хозяйства и пищепрома в среду.

"В этом году мы направили на поддержку непосредственно сельского хозяйства около 3 млрд рублей. Такие же объемы финансирования предполагаем с потенциальным увеличением в этом году. Пока еще следующий год только планируется, сверстан наш бюджет, будем стараться искать возможности его корректировки (в сторону роста - ИФ) весной", - сказал губернатор.

Глава края отметил, что 2019 год стал непростым для сельхозпроизводителей из-за погодных условий. Вместе с тем, по объемам производства сахара, сыра и круп Алтайский край в 2019 году "вероятно, выйдет" на исторический максимум.

Кроме того, рекордные показатели получили отдельные хозяйства. Так, агрофирма "Нива" Зонального района и предприятие "Вирт" Целинного района достигли средней урожайности зерновых более 50 ц/га, а хозяйства "Урожайное" Советского района и агрофирма "Урожай" и "Октябрьское" Зонального района смогли получить продуктивность в среднем 8 тыс. кг молока на корову в год.