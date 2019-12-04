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04.12.19 09:12
Завершен разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме под Белгородом
"В настоящее время продолжается вывоз мусора", - сказал собеседник агентства.
При проведении работ по ликвидации последствий ЧС было задействовано 209 человек и 66 единиц техники.
Глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков сообщил, что всем жителям дома и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
"В Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба", - написал он в соцсети.
Как сообщалось, информация о хлопке бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 мск вторника.
Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).
По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома по улице Шаландина в поселке Яковлево обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения. Еще шесть человек госпитализированы с травмами.
Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.
Как сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, всем пострадавшим жильцам дома будет выплачено по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По имущественным потерям решение будет принято в среду.
По словам губернатора, на месте разрушенного газом дома придется строить новый дом. Окончательное решение примут эксперты.
Принято решение о размещении всех пострадавших в круглогодичном лагере "Прометей", однако большинство из них приняли решение остановиться у родственников.
По информации местных СМИ, причиной разрушения стены дома мог стать взрыв котла в одной из квартир на первом этаже.
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