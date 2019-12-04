Колыма взяла в лизинг два самолета для пассажирских перевозок в отдаленные поселки

04.12.19 09:27

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Областное госпредприятие "Авиация Колымы" приобрело два самолета ТВС-2МС, которые займутся доставкой пассажиров и малых грузов в отдаленные поселки региона.

В пресс-службе правительства Магаданской области агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что самолеты приобретены в лизинг на семь лет за 348 млн рублей.

"Новые воздушные машины рассчитаны на девять пассажирских мест, загрузку от 1,5 тонны и позволят улучшить транспортную доступность отдалённых районов Колымы", - сказали в пресс-службе.

ТВС-2МС хорошо подходят для погодных условий Магаданской области, неприхотливы в обслуживании, им не нужны полноценные полосы. Они способны подниматься в воздух с грунтовой дороги, протяженностью всего 500 метров.

Закупленные самолеты поступят в Магаданскую область в декабре. В 2020 году они начнут летать в Омсукчан, Сеймчан и Сусуман, в 2021 году - в Ямск и Тахтоямск. Есть также планы открыть новые маршруты в Усть-Омчуг и Талую.

Самолеты также планируется задействовать для доставки почты и грузов, мониторинга пожарной обстановкой в лесах и за прохождением путины. Кроме того, в случае необходимости есть возможность оборудовать их медицинскими модулями для использования в качестве санитарной авиации - врачи смогут вылетать на вызовы для помощи жителям труднодоступных районов Колымы.

Как сообщалось, президент России поручил решить вопросы повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. Кроме того, в государственную программу "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, включающий мероприятия по реконструкции аэропортов, обновление парка воздушных судов, создание центров сервиса воздушных судов, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации лётного состава.