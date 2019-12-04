Жилье в Москве в среднем подорожало из-за высокого спроса на дешевые лоты

04.12.19 11:27

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Средняя стоимость предложения 1 кв. м на "вторичке" старой Москвы к концу текущего года достигла рекордного уровня - 211,8 тыс. рублей, что на 2,7% больше показателей начала года, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"В начале нынешнего года в исследовании, подготовленном специалистами компании, отмечалось, что средняя стоимость предложения 1 кв. м на "вторичке" старой Москвы достигла максимального значения за все время существования рынка недвижимости (т.е. с 1991 года) - 206,3 тыс. рублей. К настоящему моменту, согласно данным Аналитического центра компании, этот показатель вырос еще больше - на 2,7%, до 211,8 тыс. рублей", - отметили в компании.

По данным экспертов, причины роста средней цены предложения носят статистический характер и связаны с накоплением в экспозиции дорогостоящих и, соответственно, малоликвидных лотов. В условиях дефицита бюджетных и качественных объектов собственники таких лотов начали повышать цены.

Кроме того, эксперты отмечают значительный переход с "первички" на "вторичку" больших объемов нового жилья. Соответственно, стоимость объектов в этих домах существенно превышает цены на квартиры, к примеру, в устаревших пяти- и девятиэтажках.

"Это однокомнатные и, реже, наиболее бюджетные двухкомнатные квартиры с отличными качественными характеристиками, без юридических изъянов, расположенные в районах с развитой инфраструктурой, в современных домах. По наблюдениям специалистов компании, на 5 таких объектов сейчас приходится 10 потенциальных покупателей", - говорится в исследовании.

При этом общий рост стоимости предложения происходит на фоне заметного снижения спроса в годовом выражении. Причин снижения покупательской активности несколько: ухудшение платежеспособности населения, эффект высокой базы (так, осень прошлого года была отмечена аномальным всплеском спроса), сильный дефицит ликвидного предложения на рынке, а также исчерпанность ипотечного спроса.