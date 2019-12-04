Пермский край ежегодно будет выделять по 30 млн руб. на борьбу с борщевиком

04.12.19 11:32

© РИА Новости. Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края со следующего года запланировали ежегодное выделение 30 млн рублей на мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" министр сельского хозяйства и продовольствия края Оксана Бреднева.

"С целью борьбы с вредным растением мы разработали план первоочередных мероприятий на 2019-2021 годы. В бюджете края на 2020-2022 годы предусмотрены ежегодные ассигнования в размере 30 млн рублей (для борьбы с борщевиком - ИФ). Все муниципалитеты и городские округа также утвердили планы по ликвидации борщевика на своих территориях", - сказала министр.

По ее данным, на сегодняшний день общая площадь засоренности борщевиком в Пермском крае составляет более 54 тыс. гектаров.

Ранее пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на главу региона Максима Решетникова сообщала, что для борьбы с растением потребуется реализация целого комплекса мер с привлечением различных ведомств, краевой и местной власти, собственников земельных участков. Ожидается, что на это потребуется пять лет.

Для этого губернатор поручил выстроить мониторинг распространения борщевика, четко определить участки, на которых растет борщевик, в каждой территории составить карту засоренной земли.

Ожидается, что интерактивная карта распространения борщевика в Прикамье появится до конца 2019 года на портале "Управляем вместе". Жители территорий смогут направлять данные о местах распространения борщевика, а краевой Минсельхозпрод проконтролирует его уничтожение.

Борщевик - род растений семейства зонтичные. Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть - как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку. Однако часть видов (относящиеся к секции Pubescentia Manden) содержит фотосенсибилизирующие вещества (фуранокумарины), которые вызывают фитофотодерматит, раковые опухоли и врожденные уродства у людей и животных.