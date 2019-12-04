Более 15 тыс. иркутских семей получили компенсации за затопленные огороды

04.12.19 11:39

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Компенсации из бюджета Иркутской области получили 15,3 тыс. семей, у которых в результате летнего паводка пострадали дачные участки, огороды и личные подсобные хозяйства, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день из бюджета Иркутской области пострадавшим в первую и вторую волну паводка выплачено почти 818 млн рублей. Компенсации получили 5,532 тыс. владельцев личных подсобных хозяйств, 9,736 тыс. семей, которые вели садоводческую, огородническую деятельность, сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на приусадебных участках", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства Иркутской области Наталью Жилкину.

Кроме этого, из федерального бюджета средства также получили 48 сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 3,459 тыс. личных подсобных хозяйств на общую сумму 499,4 млн рублей.

Как отмечается, 15 ноября Минсельхоз завершил прием документов от пострадавших в результате летнего паводка.

Также в региональном правительстве сообщили, что в Тулуне продолжает работать один пункт долговременного размещения (ПДР) для пострадавших от наводнения.

"В ПДР в Тулуне осталось 79 человек. Все остальные проживавшие приобрели собственное жилье и переехали", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

Всего в июне-июле текущего года в территориях, подвергшихся затоплению, было развернуто 17 пунктов временного и долговременного размещения, в которых находился 1 тыс. 231 человек. Самое большое количество пунктов действовало в Тулуне - городе, наиболее пострадавшем от наводнения. Так, в начале июля их было пять, до начала декабря действовало два ПДР. Один из них, развернутый на базе коррекционной школы-интерната № 28, накануне прекратил работу, поскольку все проживающие переехали в собственное жилье.

"На сегодняшний день в Тулуне продолжает работу один ПДР на базе аграрного техникума. Там проживает 79 человек - 41 семья. Значительная часть проживающих уже получили свидетельства на социальную выплату (жилищные сертификаты - ИФ) и сейчас подбирают жилье. Свидетельство для одной семьи находится на выписке. Несколько семей участвуют в судебных процессах по установлению права собственности (на уничтоженные наводнением дома - ИФ)", - цитирует пресс-служба Родионова.

В ПВР гражданам бесплатно предоставляют питание, медицинские и консультативные услуги, помогают оформлять документы для получения социальной поддержки.

Кроме того, 873 пострадавших от наводнения семьи получают выплату на аренду жилья, которая установлена по решению губернатора и оплачивается из областного бюджета. Компенсация предоставляется исходя из фактических затрат на аренду жилья, но не более 12 тыс. рублей в месяц. Ежемесячно из бюджета региона на это выделяется около 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что летом Иркутская область пережила две волны наводнения. Пострадали более 100 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Потерявшим жилье власти выдают жилищные сертификаты из расчета 45 тыс. рублей за квадратный метр. Более 4 тыс. семей уже приобрели новое жилье.