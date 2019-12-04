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04.12.19 11:42
Лже-турагент получила 5 лет колонии за хищение более 1,3 млн руб. у нижегородцев
Прокуратура Нижегородской области сообщает в среду, что с декабря 2017 года по октябрь 2018 года нижегородка создала в интернете группу, где размещала объявления об организации поездок по России и за границу. После она встречалась с клиентами, заключала договоры о подборе и бронировании тура, а полученные деньги присваивала.
Всего лже-турагент обманула 16 человек, они заявили гражданские иски на сумму более 1,3 млн рублей, которые удовлетворены судом, отмечает облпрокуратура.
Действия подсудимой квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначено 5 лет колонии общего режима. Ранее фигурантка была осуждена за аналогичные преступления, подчеркивается в сообщении.
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