Лже-турагент получила 5 лет колонии за хищение более 1,3 млн руб. у нижегородцев

04.12.19 11:42

© РИА Новости. Алексей Филиппов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор местной жительнице, которая под видом туристического агента продавала путевки клиентам и присваивала их деньги.

Прокуратура Нижегородской области сообщает в среду, что с декабря 2017 года по октябрь 2018 года нижегородка создала в интернете группу, где размещала объявления об организации поездок по России и за границу. После она встречалась с клиентами, заключала договоры о подборе и бронировании тура, а полученные деньги присваивала.

Всего лже-турагент обманула 16 человек, они заявили гражданские иски на сумму более 1,3 млн рублей, которые удовлетворены судом, отмечает облпрокуратура.

Действия подсудимой квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей назначено 5 лет колонии общего режима. Ранее фигурантка была осуждена за аналогичные преступления, подчеркивается в сообщении.