В ГИБДД хотят проводить экзамен по вождению только в реальных условиях

04.12.19 11:50

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 декабря. Interfax-Russia.ru - В ГИБДД РФ считают нецелесообразным дублировать экзамен на "площадке" для кандидатов в водители, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

"Мы считаем, что задача Госавтоинспекции в данном случае - оценить возможности кандидата в водители управлять транспортным средством в реальных условиях. Площадка занимает очень много времени, в том числе служебного времени сотрудников ГИБДД", - сказал Понарьин журналистам в среду.

По его словам, внутренний экзамен в автошколе уже подразумевает проведение тестирования на площадке. "Дублировать экзамен считаем нецелесообразным", - отметил Понарьин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ГИБДД России разрабатывает нормативно-правовой документ, касающийся правил проведения экзаменов.

Одна из поправок призвана исключить прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D.