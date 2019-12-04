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04.12.19 11:52
Горнолыжный сезон на Эльбрусе 5 декабря откроется только на верхней трассе
"На горе Эльбрус 5 декабря частично откроют спуски для горнолыжников. Погодные условия не позволяют открыть курорт в полном объеме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет открыта для катания верхняя трасса - "Гара-Баши" -"Мир", на которой снежный покров отвечает требованиям.
"Трассы "Мир"-"Кругозор" и "Кругозор"-"Азау" закрыты для спусков, поскольку количество снега недостаточно для комфортного и безопасного катания отдыхающих", - поясняет пресс-служба.
Стоимость специального дневного тарифа до открытия всех трасс снижена.
Ранее сообщалось, что трассы для горнолыжников откроют на склонах Эльбруса 5 декабря, так как снижение температуры воздуха и снегопады позволили вывести на горнолыжные склоны специальную технику, ратраки, для уплотнения снега.
О дате торжественного открытия горнолыжного сезона будет объявлено дополнительно.
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