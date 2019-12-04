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04.12.19 12:02

Сотрудники ГИБДД в Ростовской области застрелили мужчину, угрожавшего им пистолетом

© РИА Новости. Евгений Биятов
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ГИБДД застрелили жителя Ростовской области, который, требуя отпустить нарушителя, начал обстреливать их служебный автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники ГИБДД в Красносулинском районе остановили автомобиль за нарушение ПДД. Во время составления протокола к полицейским подошел неизвестный мужчина и в грубой форме потребовал отпустить нарушителя. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы, неизвестный достал из под куртки пистолет, передернул затвор и направил его в сторону инспектора ДПС, находившегося в служебном автомобиле и начал стрельбу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило злоумышленника. Тогда сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений он скончался на месте.

"Установлено, что погибший - 24-летний житель Ростовской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначено проведение служебной проверки. Устанавливается правомерность применения полицейскими табельного оружия", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ ( угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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