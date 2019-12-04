Свыше 70% россиян считают недостаточным внимание государства к проблемам инвалидов

04.12.19 12:39

© РИА Новости. Александр Демьянчук

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство россиян - 73% - придерживается мнения, что со стороны государства уделяется недостаточно, либо слишком мало внимания жизни инвалидов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, поступившим во вторник в "Интерфакс", в том, что власти уделяют достаточное внимание людям с ограниченными возможностями, уверен каждый пятый россиянин.

Среди основных проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются российские инвалиды: трудности с перемещением по городу, включая неприспособленность тротуаров и отсутствие пандусов, сложности с выходом из дома. Также отмечается нехватка необходимых лекарств, недостаточный размер пособий, недоступность современных технических средств реабилитации.

В целом, по данным ВЦИОМ, 54% участников опроса убеждены, что за последние 5-10 лет в российском обществе к инвалидам стали относиться лучше. Ещё треть граждан (32%) считают, что за это время отношение не изменилось, 8% респондентов считают, что оно ухудшилось.

Всероссийский опрос, приуроченный к Международному дню инвалида, был проведён 30 ноября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.