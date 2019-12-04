Владельцу упавшего с моста в Забайкалье автобуса продлили срок задержания

04.12.19 12:42

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд в Чите продлил срок задержания индивидуальному предпринимателю Ивану Стрельникову, который являлся владельцем пассажирского автобуса, упавшего с моста в Сретенском районе Забайкалья 1 декабря, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в прокуратуре Забайкальского края.

"Суд поддержал ходатайство следствия и продлил срок задержания еще на 72 часа - до субботы, 7 ноября", - сказал представитель прокуратуры.

Как сообщалось ранее, 1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же получили травмы.

По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.

2 декабря правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки.