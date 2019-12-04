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04.12.19 12:42
Владельцу упавшего с моста в Забайкалье автобуса продлили срок задержания
"Суд поддержал ходатайство следствия и продлил срок задержания еще на 72 часа - до субботы, 7 ноября", - сказал представитель прокуратуры.
Как сообщалось ранее, 1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, еще столько же получили травмы.
По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.
2 декабря правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки.
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