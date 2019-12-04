Покровская ярмарка внесена в ТОП-200 лучших событий России

04.12.19 13:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Национальный календарь событий 2020 года включил в себя 41 мероприятие Тамбовской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Международная Покровская ярмарка в Тамбове вновь признана Национальным событием России и внесена в ТОП-200 лучших событий страны, говорится в сообщении.

Тамбовская область представлена практически во всех разделах календаря. Это и новогодние, масленичные мероприятия, гастрономические праздники, музыкальные фестивали, фестивали искусств.

"Национальный календарь событий" - проект, инициированный министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму, работает в рамках реализации комплексной стратегии продвижения российского туристического продукта.

В этом году тамбовские праздники и фестивали посетило 470 тысяч человек, что на 16% больше уровня 2018 года.

В 2017 году Международная Покровская ярмарка впервые получила статус "Национального события 2017" и была включена в "Национальный календарь событий".

Международная Покровская ярмарка в Тамбове проводится ежегодно в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Она направлена на возрождение исторических, трудовых, культурных традиций и промыслов Тамбовской области, установление региональных и международных деловых контактов.