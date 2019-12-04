ПФР по Тюменской области призывает население проверить, в каком фонде находятся их пенсии

04.12.19 13:06

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Жители Тюменской области должны проверить, не находятся ли их накопления в незнакомом НПФ, заявила управляющий областным отделением ПФР Алефтина Чалкова на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По ее словам, граждане, которые поймут, что никаких заявлений о переводе средств они не подавали и договоров с НПФ не заключали, могут вернуться к прежнему страховщику.

"До 31 декабря можно изменить свое желание, подав в клиентскую службу территориальных органов ПФР уведомление об отказе от смены страховщика", - сказала она.

По данным Чалковой, есть случаи фальсификации договоров обязательного пенсионного страхования и заявлений от граждан.

Есть также факты умышленного введения в заблуждение населения агентами НПФ. Граждане при этом могут не понимать сути подписываемых документов.

Чалкова подчеркнула, что даже в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений в НПФ, они не пропадут, но есть риск лишиться инвестиционного дохода.