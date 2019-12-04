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04.12.19 13:06
ПФР по Тюменской области призывает население проверить, в каком фонде находятся их пенсии
По ее словам, граждане, которые поймут, что никаких заявлений о переводе средств они не подавали и договоров с НПФ не заключали, могут вернуться к прежнему страховщику.
"До 31 декабря можно изменить свое желание, подав в клиентскую службу территориальных органов ПФР уведомление об отказе от смены страховщика", - сказала она.
По данным Чалковой, есть случаи фальсификации договоров обязательного пенсионного страхования и заявлений от граждан.
Есть также факты умышленного введения в заблуждение населения агентами НПФ. Граждане при этом могут не понимать сути подписываемых документов.
Чалкова подчеркнула, что даже в случае неправомерного перевода пенсионных накоплений в НПФ, они не пропадут, но есть риск лишиться инвестиционного дохода.
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