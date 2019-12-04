Бывший замглавы РКК "Энергия" предстанет перед судом по делу о коммерческом подкупе

04.12.19 13:10

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший заместитель генерального директора ПАО "Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в коммерческом подкупе в размере около 1 млн рублей, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Он обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления (ч.8 ст. 204 УК РФ и ч.1 ст. 30, ч.8 ст. 204 УК РФ)", - сказала Врадий в среду "Интерфаксу".

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Согласно данным следствия, в апреле 2018 года у Белобородова "возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств в особо крупном размере за совершение действий в интересах организации, с которой у ПАО "РКК "Энергия" был заключен контракт на проведение ремонтных работ".

"Сумма контракта составляла 300 млн рублей. Для совершения преступных действий заместитель гендиректора привлек своих подчиненных - бывшего главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований 17С ПАО "РКК "Энергия", - сказала Врадий.

Она отметила, что "реализуя преступный план главный специалист по противодействию коррупции высказал представителю организации требование о необходимости передачи руководству ПАО "РКК "Энергия" 10% от суммы оплаты контракта, что составляло более 31 млн рублей, за подписание в дальнейшем всех актов приемки-передач и покровительство в иных вопросах".

"Согласно достигнутой договорённости 25 июля 2018 года сотрудникам ПАО "РКК "Энергия" были переданы денежные средства в сумме 965 тыс. рублей, то есть часть от требуемой суммы", - сказала представитель следствия.

По ее словам, полученные деньги сотрудники передали заместителю генерального директора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности ПАО "РКК "Энергия", который произвел раздел денежных средств, передав подчиненным 365 тыс. рублей за посредничество.

"Получить денежные средства в сумме более 31 млн рублей они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - сказала Врадий.

Она добавила, что уголовные дела в отношении подчиненных Белобородова были выделены в отдельное производство после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. По ним уже оглашены приговоры.