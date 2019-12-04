Имя космонавта Леонова присвоили технологическому университету в Королеве

04.12.19 13:13

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Технологическому университету в подмосковном Королеве присвоили имя первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на интернет-портале регионального правительства.

"Постановляю: присвоить имя дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А.Леонова государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Московской области "Технологический университет", расположенному в городе Королеве", - говорится в документе.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В 1953 году окончил 10 классов средней школы № 21 г. Калининграда (областной центр), затем 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, в 1957 году - Чугуевское военное авиационное училище летчиков по специальности "летчик-истребитель". В 1960 году приказом Главкома ВВС зачислен слушателем-космонавтом первого набора отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, в 1961 году назначен на должность космонавта отдела космонавтов ЦПК.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года он в качестве командира экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран: "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

После завершения активной деятельности в отряде космонавтов был назначен заместителем начальника ЦПК по летной и космической подготовке (1982-1986), заместителем начальника ЦПК по космической подготовке (и летной) с 1986-го по 1991 год. В 1991 году приказом Министра обороны СССР он был зачислен в распоряжение Главкома ВВС. В 1992 году уволен с военной службы по возрасту.

После завершения военной службы Леонов был председателем Международной ассоциации участников космических полетов, директором космических программ международной компании "Четек", президентом Благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты и его лётного наставника. Занимался благотворительной деятельностью по оказанию помощи больным детям по программе "Линия жизни".

Леонов - дважды Герой Советского Союза, награжден орденами и медалями СССР и Российской Федерации, иностранных государств и общественных организаций, отмечен различными знаками отличия.

Космонавт был членом Союза художников СССР, почетным членом Российской академии художеств, автором и соавтором ряда книг о космосе. По его книге "Время первых" создан художественный фильм.

Леонов скончался 11 октября 2019 года на 86-м году жизни в Москве.

При жизни Леонова его бронзовые бюсты были установлены на Аллее героев-космонавтов в Москве, в Кемерово и на родине - в поселке Листвянка. Именем космонавта названы школы и улицы городов, международный аэропорт в Кемерово, кратер на обратной стороне Луны, учреждена региональная награда Кемеровской области - медаль Алексея Леонова, в Калининграде проводится ежегодная детская парусная регата "Кубок космонавта Леонова".

Технологический университет в Королеве создан в июле 1998 года. В структуре учебного заведения действует факультет ракетно-космической техники и технологии машиностроения.