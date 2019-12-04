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04.12.19 13:29

"Кинжал" и "Циркон" не подпадают под действие СНВ-3

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Для включения новых российских стратегических ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард" в договор СНВ-3 не понадобится его повторная ратификация, заявил президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.

"Некоторые предпосылки для продления договора СНВ-3 все еще существуют. Наши коллеги из Фонда Инициативы по снижению ядерной угрозы подтвердили выводы наших специалистов о возможности включения в этот договор новой ракеты "Сармат" и ракетного комплекса "Авангард", - сказал Кантор на заседании Наблюдательного совета форума в Женеве.

По его словам, для включения новых комплексов в список вооружений, представленный в договоре, "не потребуется новой процедуры ратификации договора СНВ-3".

"Другие типы вооружения о которых говорил в прошлом году президент России - противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", авиационная ракета "Кинжал" не относятся к классу стратегических. "Кинжал" может попасть в этот класс, только если его носителем станет бомбардировщик дальнего действия", - добавил президент форума.

Ранее о возможности включения комплексов "Авангард" и "Сармат" в договор СНВ-3 сообщил замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев.

По его словам, необходимость включения других комплексов вызывают дискуссии между Москвой и Вашингтоном.

26 ноября "Авангард" был впервые представлен американским инспекторам. Как сообщили в Минобороны РФ комплекс был представлен американской стороне в рамках договора СНВ-3.

О начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым крылатым боевым блоком заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в феврале.

Как сообщали военные, комплекс планируется поставить на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний "Сармата". Ранее сообщалось, что "Сармат" прошел успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям. 11 апреля президент РФ заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

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