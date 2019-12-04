Иску Минобороны РФ к "РТИ" на 4 млрд руб. присвоен гриф "совершенно секретно"

04.12.19 13:33

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы присвоил иску Минобороны РФ к АО "РТИ" о взыскании 4,3 млрд рублей и расторжении госконтракта гриф "совершенно секретно", следует из определения суда, размещенного на сайте.

Суд назначил рассмотрение дела в закрытом заседании на 4 марта 2020 года.

В документе говорится, что от АО "РТИ" поступили документы, имеющие гриф "совершенно секретно". С учетом доводов "РТИ" со ссылками на нормы ФЗ "О Государственной тайне" дело подлежит рассмотрению в закрытом режиме.

РТИ - крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 20 производственных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Основные компетенции холдинга включают в себя разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектронику. Входит в АФК "Система".