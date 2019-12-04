Гордеев против использования в виноделии импортного "разбодяженного" сырья

04.12.19 13:43

© РИА Новости. Томас Тхайцук

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Алексей Гордеев считает невозможным использование в виноделии импортных материалов от неидентифицированных производителей.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к заложенной в проекте закона о виноделии идее запретить использование импортных виноматериалов, он сказал: "Вопрос связан с тем, как идентифицировать настоящий виноматериал - является ли он сырьем, которое поступает от конкретного производителя, или это связано, как мы говорим в народе, с разбодяживанием, когда что-то смешивается и невозможно даже определить, что это за производитель".

"Конечно, мы против того, что связано с сырьем некачественным и смешиваемым, оно, как правило, дешевое, вызывает вопросы по качеству и естественно, конкурировать с таким продуктом очень тяжело", - сказал он.

Как сообщалось, против одномоментного запрета импорта виноматериалов выступили Минсельхоз и многие винодельческие компании.

Как заявляла ранее замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, для полного отказа необходим переходный период, собственное производство винограда пока полностью не удовлетворяет потребности виноделия.

По оценкам экспертов, отечественного винограда достаточно лишь на 40%. На полный переход на собственное сырье может потребоваться от 10 до 20 лет, прогнозируют виноделы.