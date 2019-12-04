Регионы Северного Кавказа до 2024г получат 200 млрд руб. на нацпроекты

04.12.19 14:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Регионам Северо-Кавказского федерального округа в рамках реализации национальных проектов до 2024 года будут выделены госсредства в размере 200 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в среду в ходе форума "Инвестируй в Кавказ".

"Буквально в ближайшие годы до 2024 года государство вложит по национальным проектам в регионы Северного Кавказа 200 млрд рублей", - сказал Мутко.

Инвестиции будут направлены, в частности, на развитие инфраструктуры.

"Прежде всего, это уровень жизни людей, инфраструктура через поднятие экономики этого макрорегиона с использованием всех преимуществ - географическое положение, наличие ресурсов, потенциал человеческий, хорошая демографическая ситуация, плотность населения", - уточнил вице-премьер.