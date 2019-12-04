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04.12.19 14:21
Четверо пострадавших при взрыве газа под Белгородом находятся в реанимации
"Четверо пострадавших доставлены в областную больницу Святителя Иоасафа в Белгороде, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще две женщины - в состоянии средней тяжести в Яковлевской ЦРБ (центральная районная больница - ИФ)", - сказал представитель облздрава.
В пресс-службе областного правительства агентству уточнили, что в реанимации лежат три женщины с ожогами и мужчина с травмами головы.
"Двух пациенток планируют сегодня перевести из реанимации в ожоговое отделение для дальнейшего лечения, поскольку их состояние позволяет это сделать", - сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Белгородской области Сергей Лукинов.
"У одной из двух женщин, которые находятся в Яковлевской ЦРБ, - сотрясение мозга, не тяжелое, легкое или средней степени тяжести, у второй - ссадины плеч и бедер", - уточнил Лукинов.
В настоящее время следователи проводят повторный осмотр места взрыва жилого дома под Белгородом, в ходе которого будет изъято газовое оборудование, сообщает СУ СКР по региону.
Уже назначены судебно-медицинские, генетические, химические, а также комплексная строительно-техническая экспертизы. Допрошено более 25 потерпевших и свидетелей из числа жильцов пострадавшего дома, лечащие врачи пострадавших, сотрудники газовой службы.
"Предварительная причина чрезвычайного происшествия - взрыв бытового газа, вместе с тем рассматриваются все версии произошедшего", - говорится в сообщении.
Также изъята исполнительно-техническая документация на газоснабжение жилого дома, журналы регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ, инструкции, иные документы. Проверяется порядок установки и обслуживания газового оборудования.
Между тем, сами жители рухнувшего дома заявляют, что состояние газового оборудования в нем не вызывало опасений.
"Газовое оборудование в доме было в нормальном состоянии", - сообщила одна из жительниц дома в эфире Первого канала.
Женщина также опровергла информацию о том, что причиной взрыва мог стать неисправный газовый котел. "В доме нет газовых котлов, а только колонки и газовые плиты", - отметила она.
Ранее в местных СМИ сообщалось, что причиной разрушения стены дома мог стать взрыв котла в одной из квартир на первом этаже.
Женщина добавила, что в ближайшее время с жителями дома встретятся руководители области и муниципалитета, где будут обсуждаться вопросы получения, как разовых компенсаций, так и за утрату имущества.
Также стало известно, что в Яковлево открылись два пункта сбора вещей для жителей пострадавшего при взрыве дома. Об этом сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков на своей странице в соцсети.
Пункты сбора располагаются в поселковом доме культуры и в управлении соцзащиты населения.
Чесноков также поблагодарил всех неравнодушных, кто оказал поддержку пострадавшим при взрыве газа в жилом доме.
"Дорогие друзья, благодарю всех и каждого, кто в этот непростой момент вместе с пострадавшими, и их родными и близкими. Все, кто сопереживает и предлагает посильную помощь пострадавшим", - написал глава городского округа.
Как сообщалось, информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 мск вторника. В результате взрыва в квартире на первом этаже жилого обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения. Еще шесть человек госпитализированы с травмами.
Всего были эвакуированы 18 человек, среди них семеро детей.
Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).
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