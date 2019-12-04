Бюджет Самарской области на 2020-2022гг принят бездефицитным

04.12.19 14:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Самарской губернской думы на заседании в среду приняли во втором, окончательном чтении закон о бюджете области на 2020 год, а также на 2021-2022 годы, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Согласно принятому закону, бюджет региона в 2020, 2021 и 2022 годах утвержден бездефицитным. Так, доходы и расходы бюджета на 2020 год приняты в размере по 184 млрд 824,429 млн рублей, расходы и доходы на 2021 год - в размере по 200 млрд 862,5 млн рублей, на 2022 год - по 210 млрд 962,3 млн рублей.

"Важнейшая задача бюджета - гарантированное исполнение всех социальных обязательств. В том числе новых мер поддержки в рамках реализации национальных проектов. С учетом поправок общий объем социально-ориентированных расходов в 2020 году составит 161,6 млрд рублей. Это почти 87% от общего объема (расходов - ИФ). В 2021 году - более 170 млрд рублей, и в 2022 также", - сказал в думе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Депутаты также приняли поправки в бюджет текущего года, согласно которым доходы областного бюджета на 2019 год утверждены в сумме 172 млрд 887 млн рублей, расходы - 183 млрд 85,5 млн рублей, дефицит - 10 млрд 198,5 млн рублей, или 5,6% расходов.

Служба финансово-экономической информации