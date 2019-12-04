|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.12.19 14:34
Суд запретил экс-владельцу "СУ-155" Балакину выезжать из РФ до завершения банкротства
Как следует из определения суда, размещенного на сайте, в случае выезда Балакина из России "имеется существенный риск невозвращения должника и неисполнения им обязательств перед кредиторами, что причинит им особо крупный ущерб".
Управляющий, настаивая на необходимости принятия мер, указал на то, что из выписок по банковским счетам должника следует, что он в 2014-2016 годах неоднократно выезжал за пределы России, оплачивая различные услуги во Франции, Швейцарии, Австрии, Германии и Испании.
При этом Балакин покупал иностранную валюту в сумме, эквивалентной 39,7 млн рублей, а также оплачивал иностранные счета за свою бывшую супругу.
Суд установил, что Балакин уклоняется от исполнения своих обязанностей, возникших в связи с процедурой банкротства, не отвечает на запросы финансового управляющего.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы за несколько месяцев 2019 года за несколько месяцев включил в реестр кредиторов Балакина задолженность в размере более 3 млрд рублей.
Балакин был признан банкротом 26 марта по заявлению ООО "АлмазИнвест", к которому перешли права требования на сумму 2,4 млрд рублей, в том числе от Росбанка (MOEX: ROSB), в дополнение к долгу на 1,8 млрд рублей. Кроме того, в реестр кредиторов на тот момент были включены требования банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (3,5 млрд рублей), ИП Ирины Евстигнеевой (1,5 млрд рублей, права требования получены по цепочке сделок от Росбанка), Инвестторгбанка (849,9 млн рублей), НС банка (415,1 млн рублей) и Сбербанка России (MOEX: SBER) (126,4 млн рублей).
Суд 3 сентября продлил срок реализации имущества Балакина до февраля 2020 года и назначил следующий отчет финансового управляющего Артема Соболева на 11 февраля 2020 года.
Группа компаний "СУ-155" была одним из крупнейших российских строительных холдингов, в ее состав входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций.
В ноябре 2014 года стало известно о проблемах СУ-155: власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд рублей за аренду земельных участков. Затем последовали иски кредиторов, а в марте 2015 года - дефолт по облигациям на 2,3 млрд рублей. По итогам 2014 года долг компании оценивался более чем в 25 млрд рублей.
Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов - в общей сложности недостроенными остались 145 домов.
В соответствии с решением правительственной комиссии, в 2015 году ответственным за достройку 130 объектов в 14 регионах стал банк "Российский капитал", 15 домов в Звенигороде были переданы компании "Стройпромавтоматика". Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд рублей.
Строительство большей части объектов завершено.
В апреле 2018 года суд признал АО "СУ-155" - крупнейшую компанию группы - банкротом.
Балакин в сентябре 2018 года баллотировался на пост мэра Москвы, победителем выборов стал Сергей Собянин с результатом 70,17% голосов. Балакин по числу голосов занял последнее место с 1,87% голосов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket