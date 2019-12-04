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04.12.19 14:34

Суд запретил экс-владельцу "СУ-155" Балакину выезжать из РФ до завершения банкротства

© РИА Новости. Сергей Пятаков
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы в конце ноября удовлетворил заявление финансового управляющего экс-владельца АО "СУ-155" Михаила Балакина о временном ограничении права бизнесмена выезжать за пределы РФ до завершения процедуры его банкротства.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, в случае выезда Балакина из России "имеется существенный риск невозвращения должника и неисполнения им обязательств перед кредиторами, что причинит им особо крупный ущерб".

Управляющий, настаивая на необходимости принятия мер, указал на то, что из выписок по банковским счетам должника следует, что он в 2014-2016 годах неоднократно выезжал за пределы России, оплачивая различные услуги во Франции, Швейцарии, Австрии, Германии и Испании.

При этом Балакин покупал иностранную валюту в сумме, эквивалентной 39,7 млн рублей, а также оплачивал иностранные счета за свою бывшую супругу.

Суд установил, что Балакин уклоняется от исполнения своих обязанностей, возникших в связи с процедурой банкротства, не отвечает на запросы финансового управляющего.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы за несколько месяцев 2019 года за несколько месяцев включил в реестр кредиторов Балакина задолженность в размере более 3 млрд рублей.

Балакин был признан банкротом 26 марта по заявлению ООО "АлмазИнвест", к которому перешли права требования на сумму 2,4 млрд рублей, в том числе от Росбанка (MOEX: ROSB), в дополнение к долгу на 1,8 млрд рублей. Кроме того, в реестр кредиторов на тот момент были включены требования банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (3,5 млрд рублей), ИП Ирины Евстигнеевой (1,5 млрд рублей, права требования получены по цепочке сделок от Росбанка), Инвестторгбанка (849,9 млн рублей), НС банка (415,1 млн рублей) и Сбербанка России (MOEX: SBER) (126,4 млн рублей).

Суд 3 сентября продлил срок реализации имущества Балакина до февраля 2020 года и назначил следующий отчет финансового управляющего Артема Соболева на 11 февраля 2020 года.

Группа компаний "СУ-155" была одним из крупнейших российских строительных холдингов, в ее состав входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций.

В ноябре 2014 года стало известно о проблемах СУ-155: власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд рублей за аренду земельных участков. Затем последовали иски кредиторов, а в марте 2015 года - дефолт по облигациям на 2,3 млрд рублей. По итогам 2014 года долг компании оценивался более чем в 25 млрд рублей.

Компания приостановила строительство нескольких крупных жилых комплексов на территории Москвы, Московской области и других регионов - в общей сложности недостроенными остались 145 домов.

В соответствии с решением правительственной комиссии, в 2015 году ответственным за достройку 130 объектов в 14 регионах стал банк "Российский капитал", 15 домов в Звенигороде были переданы компании "Стройпромавтоматика". Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд рублей.

Строительство большей части объектов завершено.

В апреле 2018 года суд признал АО "СУ-155" - крупнейшую компанию группы - банкротом.

Балакин в сентябре 2018 года баллотировался на пост мэра Москвы, победителем выборов стал Сергей Собянин с результатом 70,17% голосов. Балакин по числу голосов занял последнее место с 1,87% голосов.

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