Глава Крыма сменил двух министров и продлил контракты четырех

04.12.19 14:36

© РИА Новости. Руслан Кривобок

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил кандидатуры 6 из 17 министров в рамках формирования нового состава правительства республики.

"Сегодня подписал указы о назначении шести министров. Среди них как действующие главы министерств, так и новые лица", - написал Аксенов в среду на свой странице вконтакте.

Посты сохранили министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, занимающая должность с лета 2015 года, министр транспорта Сергей Карпов, переехавший в Крым из Санкт-Петербурга два года назад, министр культуры Арина Новосельская, которая занимает этот пост с зимы 2014 года, а также министр строительства и архитектуры Сергей Храмов, который год назад перешел на работу в Крым из правительства Севастополя.

На пост министра экономического развития Крыма назначен Дмитрий Шеряко, который ранее занимал должность замруководителя Минфина республики. До него ведомством руководила Людмила Бланк, проработавшая в министерстве около 15 лет.

Министром образования, науки и молодежи региона назначена Валентина Лаврик, возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию. В этой должности она сменила Наталью Гончарову, которая была министром около семи лет.

Аксенов уточнил, что имена всех остальных министров станут известны 5 декабря: пока продолжаются собеседования с финалистами кадрового конкурса "Твое правительство", в котором могли принять участие все желающие.

Правительство Крыма сложило полномочия 20 сентября, сразу после вступления в должность переизбранного главы республики. Аксенов обещал сформировать новый состав до конца 2019 года, до этого чиновники работают в статусе "исполняющий обязанности".

Ранее были назначены восемь вице-премьеров, все они до утверждения входили в состав правительства. Трое из них совмещают должности заместителей председателя и министров: вице-премьер Ирина Кивико руководит Минфином Крыма, Елена Романовская возглавляет Минтруда, Андрей Рюмшин - Минсельхоз.