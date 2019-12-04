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04.12.19 15:48

Россия может зеркально ответить на высылку своих дипломатов из Берлина

© РИА Новости. Евгений Одиноков
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Москва примет ответные меры на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, считает этот шаг недружественным и безосновательным, заявили в среду в МИД России.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

В дипведомстве подчеркнули, что "политизированный подход к вопросам следствия недопустим".

"Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", - заявили в МИД РФ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает зеркального и симметричного ответа со стороны России на высылку Берлином двух российских дипломатов.

"Не исключаю, что, согласно общепринятой дипломатической практике, ответ может быть зеркальным, адекватным и симметричным", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в среду.

По его словам, высылка двух сотрудников посольства РФ в Германии является "актом русофобской истерии" и "недружественным шагом" со стороны Берлина.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в свою очередь назвал сомнительным предположение Генпрокуратуры Германии о причастности госорганов РФ к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Использование российскими спецслужбами подобных методов ушло в прошлое. Это фантазии. Предполагать германская генпрокуратура может что угодно. Я не вижу убедительных доказательств. Смахивает на ситуацию в Солсбери", - сказал в среду "Интерфаксу" Луговой, которого Лондон считает причастным к смерти в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Отвечая на вопрос, не может ли быть связан этот скандал с намеченной на 9 декабря в Париже встречей в "нормандском формате", Луговой сказал: "Не думаю. Там будет решаться вопрос об урегулировании на Украине, в чем заинтересованы все участники".

При этом парламентарий полагает, что "на саму атмосферу встречи лидеров "нормандского формата", эта ситуация скажется не лучшим образом".

Ранее в среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства РФ в Берлине персона нон грата в связи с расследованием убийства гражданина Грузии.

"Согласно статье 9 венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года МИД ФРГ сегодня объявляет двух сотрудников российского посольства в Берлине персона нон грата, этот статус начинает действовать немедленно". - заявила представитель министерства, которую "Интерфаксу" процитировали в МИД ФРГ.

Представитель МИД ФРГ добавила, что сотрудников посольства РФ высылают из-за недостаточного содействия российских властей в расследовании громкого убийства гражданина Грузии, несмотря на многократные запросы.

"Таким шагом правительство реагирует на то, что российские ведомства, несмотря на многократные и настоятельные призывы высокопоставленных лиц, недостаточно содействовали в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", - процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе МИД слова представителя ведомства.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

В среду газета Bild сообщила, что делом о громком убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине занялась германская Генпрокуратура. По информации СМИ, в расследовании участвует уголовная полиция и немецкие спецслужбы, правоохранители подозревают, что в убийстве могли быть задействованы спецслужбы. Согласно опубликованной накануне информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

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