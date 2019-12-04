Акимов поручил доработать проект контейнерного терминала в морском порту Оля

04.12.19 15:17

© РИА Новости. Сергей Субботин

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Максим Акимов направил на проработку проект контейнерного терминала в морском порту Оля (Астраханская область), говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания проектного комитета комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Проект поручено дополнительно проанализировать в течение месяца, говорится в сообщении.

Сообщается, что участники проектного комитета на заседании одобрили уточненный план-график федеральных проектов "Внутренний водные пути" и "Северный морской путь" с учетом предыдущих поручений.

В ноябре Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), особая экономическая зона (ОЭЗ) "Лотос" и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" (ПЛК, Астраханская область) подписали соглашение о строительстве порта в Астраханской области. Отмечалось, что порт может стать ключевым элементом развития международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

В рамках соглашения ПЛК берет на себя сбор исходно-разрешительной документации и последующую разработку проектной документации на выполнение работ по формированию акватории порта, дноуглублению, строительству и оснащению перегрузочного терминального комплекса и подготовку бизнес-плана проекта. ГТЛК по результатам анализа бизнес-плана рассмотрит возможность организации разработки проектной документации и обеспечения последующего строительства объектов. Наконец, ОЭЗ "Лотос" окажет другим сторонам соглашения содействие, консультационную и методологическую поддержку

Ранее сообщалось, что ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" планирует инвестировать не менее 15 млрд рублей в строительство частного порта для обработки контейнерных грузов, идущих по МТК "Север-Юг".

Создание портовой зоны входит в перечень поручений президента РФ по вопросам социально-экономического развития Астраханской области.

Инвестиции в строительство контейнерного порта на территории планируемой портовой ОЭЗ, прилегающей к морскому порту Оля, оцениваются в 75 млрд рублей.