|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.12.19 15:19
Аварийный жилой фонд на Ставрополье ликвидируют к концу 2025 года
"Всего благодаря реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае" до конца 2025 года будет ликвидирован аварийный фонд в размере более 32 тыс. кв. метров и переселены 1 тысяча 992 человека", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первый этап программы переселения реализуется в крае с начала 2019 года. В его рамках в нынешнем году будет переселено 56 человек из 18 аварийных квартир в Ставрополе и 145 человек из 70 квартир в Георгиевске - в следующем году.
В рамках второго этапа программы, который будет реализован в 2020-2021 году, будут переселены жильцы из 93 аварийных помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров.
В частности, в 2020 году переедут в новое жилье 56 человек. Для них будут приобретены квартиры у застройщиков домов, введенных в эксплуатацию. В 2021 году планируется расселить 59 аварийных помещений в Пятигорске, в которых проживает 141 человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket