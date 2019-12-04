Аварийный жилой фонд на Ставрополье ликвидируют к концу 2025 года

04.12.19 15:19

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 2 тыс. жителей Ставрополья к концу 2025 года будут переселены из аварийных домов в новое жилье, сообщает пресс-служба регионального Минстоя.

"Всего благодаря реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае" до конца 2025 года будет ликвидирован аварийный фонд в размере более 32 тыс. кв. метров и переселены 1 тысяча 992 человека", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первый этап программы переселения реализуется в крае с начала 2019 года. В его рамках в нынешнем году будет переселено 56 человек из 18 аварийных квартир в Ставрополе и 145 человек из 70 квартир в Георгиевске - в следующем году.

В рамках второго этапа программы, который будет реализован в 2020-2021 году, будут переселены жильцы из 93 аварийных помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров.

В частности, в 2020 году переедут в новое жилье 56 человек. Для них будут приобретены квартиры у застройщиков домов, введенных в эксплуатацию. В 2021 году планируется расселить 59 аварийных помещений в Пятигорске, в которых проживает 141 человек.