Более 300 "моржей из 12 стран посоревнуются в зимнем плавании под Тюменью

04.12.19 15:30

© РИА Новости. Павел Львов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Фестиваль зимнего плавания состоится 5-8 декабря на территории детского центра "Олимпийская ребячка", расположенного под Тюменью.

В рамках фестиваля пройдет третий этапа Кубка России и второй этапа Кубка мира по зимнему плаванию, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия.

Кроме того, состоится Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию.

По данным организаторов, в обшей сложности в соревнованиях примут участие около 350 спортсменов из 12 стран, в том числе России, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Латвии, Чили, Аргентины, США.

"Моржам" в зависимости от возраста предстоит преодолеть в ледяной воде дистанции от 25 до 450 метров.

В программе состязаний также командные эстафетные заплывы брассом и вольным стилем.