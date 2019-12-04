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04.12.19 15:30
Более 300 "моржей из 12 стран посоревнуются в зимнем плавании под Тюменью
В рамках фестиваля пройдет третий этапа Кубка России и второй этапа Кубка мира по зимнему плаванию, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия.
Кроме того, состоится Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию.
По данным организаторов, в обшей сложности в соревнованиях примут участие около 350 спортсменов из 12 стран, в том числе России, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Франции, Латвии, Чили, Аргентины, США.
"Моржам" в зависимости от возраста предстоит преодолеть в ледяной воде дистанции от 25 до 450 метров.
В программе состязаний также командные эстафетные заплывы брассом и вольным стилем.
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