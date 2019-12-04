Голодец: Крым вошел в лидеры турпотока и принял 7 млн туристов в этом году

04.12.19 15:38

© РИА Новости. Константин Михальчевский

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала регионы страны, принимающие больше всего туристов, среди лидеров - Москва, Краснодарский край, Московская область, Крым и Петербург.

"По данным девяти месяцев текущего года, количество туристов в России увеличилось на 11,7%, и цифра по туризму достигла 54,7 млн. Лидеры по объему турпотока - Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург. Замечательную динамику показывает Крым, который вошел в число лидеров по объему и темпам роста турпотока, и за 2019 год объем туристов превысил 7 млн человек", - сказала Голодец в среду на заседании Координационного совета по туризму.

Она добавила, что работа в совете идет по нескольким направлениям, связанным с развитием туризма.

"Это отражается и в нашей стратегии, и в работе тех групп, которые образованы внутри совета. Это очень важно, так как нужно заниматься и законотворческой деятельностью, и поддержкой инфраструктурных проектов, и региональными особенностями развития туризма, и еще целым рядом вопросом. Мы договаривались, что нашим следующим этапом будет формирование программы исполнения стратегии, и что каждая группа представит самые серьезные направления, на которых мы сосредоточимся в ближайшие годы", - сказала вице-премьер.

Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года была подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 сентября. Согласно документу, Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в трехмесячный срок с 20 сентября необходимо представить в правительство проект плана мероприятий по реализации стратегии, а также обеспечить контроль за реализацией ее положений при согласовании государственных программ РФ и иных программных документов.

Распоряжение об утверждении стратегии вступит в силу с 1 января 2020 года.

Координационный совет по развитию туризма при правительстве РФ создан для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных, научных и других организаций, направленных на развитие туризма в России. Председатель совета - Ольга Голодец, ее заместитель - замминистра экономического развития Сергей Галкин. Всего в состав совета вошли 47 человек.