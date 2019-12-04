Неожиданное увольнение: главврач медцентра ДВФУ лишился должности из-за побоев
  
Визовая война: США вновь не выдали визы членам российской делегации
   
По старым правилам: в ДФО разрешили ввозить подержанные иномарки без "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
04.12.19 15:38

Голодец: Крым вошел в лидеры турпотока и принял 7 млн туристов в этом году

© РИА Новости. Константин Михальчевский
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала регионы страны, принимающие больше всего туристов, среди лидеров - Москва, Краснодарский край, Московская область, Крым и Петербург.

"По данным девяти месяцев текущего года, количество туристов в России увеличилось на 11,7%, и цифра по туризму достигла 54,7 млн. Лидеры по объему турпотока - Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург. Замечательную динамику показывает Крым, который вошел в число лидеров по объему и темпам роста турпотока, и за 2019 год объем туристов превысил 7 млн человек", - сказала Голодец в среду на заседании Координационного совета по туризму.

Она добавила, что работа в совете идет по нескольким направлениям, связанным с развитием туризма.

"Это отражается и в нашей стратегии, и в работе тех групп, которые образованы внутри совета. Это очень важно, так как нужно заниматься и законотворческой деятельностью, и поддержкой инфраструктурных проектов, и региональными особенностями развития туризма, и еще целым рядом вопросом. Мы договаривались, что нашим следующим этапом будет формирование программы исполнения стратегии, и что каждая группа представит самые серьезные направления, на которых мы сосредоточимся в ближайшие годы", - сказала вице-премьер.

Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года была подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 сентября. Согласно документу, Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в трехмесячный срок с 20 сентября необходимо представить в правительство проект плана мероприятий по реализации стратегии, а также обеспечить контроль за реализацией ее положений при согласовании государственных программ РФ и иных программных документов.

Распоряжение об утверждении стратегии вступит в силу с 1 января 2020 года.

Координационный совет по развитию туризма при правительстве РФ создан для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных, научных и других организаций, направленных на развитие туризма в России. Председатель совета - Ольга Голодец, ее заместитель - замминистра экономического развития Сергей Галкин. Всего в состав совета вошли 47 человек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.12.19 17:26
Новый стандарт онкологической службы внедрят в Москве
.
  04.12.19 14:34
Суд запретил экс-владельцу "СУ-155" Балакину выезжать из РФ до завершения банкротства
.
  04.12.19 13:33
Иску Минобороны РФ к "РТИ" на 4 млрд руб. присвоен гриф "совершенно секретно"
.
  04.12.19 13:10
Бывший замглавы РКК "Энергия" предстанет перед судом по делу о коммерческом подкупе
.
  04.12.19 11:27
Жилье в Москве в среднем подорожало из-за высокого спроса на дешевые лоты
.
  04.12.19 10:53
В Москве реорганизовали 70% всех промзон
.
  04.12.19 10:31
Протяженность подземки в Москве к 2024 году достигнет 600 км
.
  04.12.19 09:59
Около сотни объектов "заминировали" в Москве за два дня
.
  04.12.19 09:49
Сотрудница банка и ее сын пытались украсть у пенсионера 8 млн рублей в Москве
.
  03.12.19 16:57
Первый поезд отправился из Москвы в Петрозаводск через Петербург и Сортавалу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket