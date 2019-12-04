Кузнецова признала закон о домашнем насилии несоответствующим Конституции

04.12.19 15:45

© РИА Новости. Максим Блинов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова трижды давала отрицательное заключение на законопроект о домашнем насилии, считает необходимым подумать, нужен ли вообще такой документ.

"Мы неоднократно, трижды, только за последнее время давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции Российской Федерации. Они противоречат действующему законодательству, содержат дублирующие действующие нормы. Если в документе содержится такое количество отсылочных к другим документам норм, то надо посмотреть целесообразность принятия нового документа", - сказала Кузнецова журналистам в среду.

"Второй вопрос - нужно ли решать вопрос с насилием в семье? Да, мы сегодня говорим о сокращении цифр этого явления. Но даже если будет одно событие в стране, этим надо заниматься", - отметила она.

По мнению детского омбудсмена, нужно заниматься именно профилактикой домашнего насилия, а не применять "силовые методы (для решения проблем насилия) применительно к семье", как предлагается в законопроекте.

Кузнецова считает, что при обсуждении законопроекта могут быть предложены реально действенные меры, которые помогут сократить применения насилия, но для этого нужно работать над профилактикой и ужесточением ответственности для тех, кто не работает в соответствии с действующим законодательством.

Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован на сайте Совета Федерации, в нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.

В законопроекте также прописаны виды профилактики семейно-бытового насилия и формы профилактического воздействия.

Такое воздействие осуществляется в следующих формах: правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, профилактический учет, профилактический контроль; помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; социальная реабилитация лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; специализированные психологические программы; защитное предписание; судебное защитное предписание.

Также прописаны механизмы оказания психологической помощи жертве и работы психологов с агрессором.

Ранее правозащитный проект "Зона права" опубликовал свое заключение на законопроект, в котором обращает внимание на то, что нормы законопроекта в случае его принятия в текущем виде пока не будут распространяться на семьи в случае, если были возбуждены уголовные или административные дела.

Кроме того, указывается, что из законопроекта "искусственно" исключены некоторые возможные жертвы, например, в случае если ее преследует бывший партнер, с которым отношения официально не были оформлены. Также в законопроекте должно быть прописано добровольное согласие на примирение, к тому же жертва может сама это право реализовать в отличие от права на защиту.

Правозащитники считают необходимым распространить проведение обязательной профилактики не только на несовершеннолетних и недееспособных, поскольку жертвы могут по разным причинам не давать своего согласия на проведение профилактики. Также в заключении обращают внимание на то, что в законопроекте не предусмотрена защита от преследования и нет запрета на приближение и вступление в контакт через третьих лиц.