Три региона Сибири получат гранты на 3 млрд руб. за эффективность работы губернаторов

04.12.19 15:52

© РИА Новости. Михаил Фомичев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Новосибирская, Омская и Томская области единственными из регионов Сибирского федерального округа вошли в число 50 субъектов РФ, которые получат дополнительные дотации из федерального бюджета за эффективную работу губернаторов в 2019 году.

Как следует из текста распоряжения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном сайте правительства РФ, Новосибирская область получит 1,37 млрд рублей, Омская - 1,17 млрд рублей, Томская - 0,81 млрд рублей.

"Напомню, что в прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. В этом году поощрение получат 50 субъектов Федерации на общую сумму 45 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач", - заявил ранее Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ. Его слова приводятся в стенограмме заседания, опубликованной на сайте правительства РФ.

Лидерами рейтинга в 2019 году стали Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Они получат из бюджета 1,6 млрд рублей, 1,5 млрд рублей и 1,46 млрд рублей соответственно.

В число показателей для оценки эффективности глав регионов входят уровень доверия населения к власти, качество дорог и окружающей среды, уровни бедности, образования, доступности жилья и другое.