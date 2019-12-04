Челябинская область построит приюты для 2,5 тыс. бродячих собак и кошек

04.12.19 16:00

© РИА Новости. Антон Денисов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Челябинская область в 2020 году направит на отлов и содержание безнадзорных животных 67,5 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального Минсельхоза в среду.

"В том чисел почти 47 млн рублей будет направлено на строительство приютов для бездомных животных в городах и районах области. Еще более 20,5 млн рублей будет затрачено на организацию отлова, вакцинацию и стерилизацию бродячих животных", - пояснили в пресс-службе.

В Минсельхозе также отметили, что проблему дефицита приютов для бродячих животных планируется решить полностью в течение трех лет.

"В 2020-2022 годах ежегодно на создание приютов будет выделяться свыше 46 млн рублей. В общей сложности они будут рассчитаны на одновременное содержание 2,5 тыс. животных. Отловленных собак и кошек после проверки, стерилизации и, возможно, чипирования, буду выпускать обратно или передавать новым хозяевам. Агрессивные животные будут оставаться в приютах постоянно", - уточнили в ведомстве.

В Минсельхозе также добавили, что муниципалитеты проявляют заинтересованность в строительстве таких ветприемников на своей территории.

"Уже обозначили свой интерес десять муниципалитетов, но где именно будут построены первые приюты, пока рано говорить. Это обсуждается. Работа начнется в будущем году", - пояснили в пресс-службе.