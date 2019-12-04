Самарская область получит 1,5 млрд рублей за эффективное региональное управление

04.12.19 16:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране согласно подведенным итогам работы управленческих команд всех 85 субъектов РФ и получит 1,5 млрд рублей в качестве субсидии из федерального бюджета.

Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил на заседании самарской губернской думы в среду.

"Такая работа проводится впервые, поэтому оценивался период 2018 и первой половины 2019 года (..). Итоги зафиксированы постановлением правительства. В соответствии с ним Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране", - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что среди регионов второго уровня область по динамике уступила только Крыму, среди крупнейших регионов - пропустила вперед столицу страны.

"Самарская область не может быть "середнячком" среди регионов России, и сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидера региону, которое мы утратили в предыдущие годы по многим позициям", - заявил губернатор.

По его словам, итоги анализа работы региональных управленческих команд зафиксированы постановлением правительства России и являются эквивалентом распределения субсидий за эффективное региональное управление.

По результатам оценки Самарская область дополнительно получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

"Мы учтем эти деньги в бюджете до конца этого года, но, поскольку эти средства нецелевые и являются поощрением региона за успешную работу и развитие, мы сможем спокойно, осмысленно распределить их уже в году 2020.Давайте вместе подумаем, как это сделать, как организовать сбор мнений граждан, чтобы учесть их при распределении средств, которые мы получим благодаря решению Президента, отраженного в его Указе. Для нас это мощнейший стимул для того, чтобы работать еще эффективнее и слаженнее", - подчеркнул губернатор.