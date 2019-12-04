В Мурманской области разрабатывают законопроект о кинорибейтах

04.12.19 16:29

© РИА Новости. Павел Львов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области разрабатывают закон о кинорибейтах, сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор региона Андрей Чибис.

"Региональный законопроект о кинорибейтах уже готовится, и более того, готов проект распоряжения о подготовке к созданию кинокомиссии", - сказал Чибис.

По его словам, законопроект внесут в Мурманскую областную думу до конца текущего года.

"Мы заинтересованы заманить сюда кинокомпании", - сказал губернатор.

По сообщению местных СМИ, различные локации в Мурманской области регулярно привлекают внимание отечественных и зарубежных кинорежиссеров. В разное время в Заполярье работали кинематографисты из России, Норвегии, Германии, США, Индии, Тайваня, Китая.

По данным из открытых источников, впервые киносъемки в Мурманской области прошли в 1920-е годы. Всего за этот период было снято порядка 120 картин. Среди известных работ, снятых в Заполярье, сказки "Морозко" и "Вечера на хуторе близ Диканьки", фильмы "Кукушка", "Первый после Бога", "Командир счастливой "Щуки", "Конвой PQ-17", "72 метра", "Ледокол".

Благодаря выходу фильма "Левиафан" режиссера Андрея Звягинцева в 2015 году широкую популярность обрело село Териберка на побережье Баренцева моря. В тот же год там начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". В настоящее время ежегодный турпоток в село, согласно данным властей Заполярья, составляет около 40 тыс. людей.