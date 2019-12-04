Суд заменил условный срок на реальный осужденному за призывы к экстремизму оппозиционеру Гальперину

04.12.19 16:51

© РИА Новости. Андрей Старостин

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд заменил на реальный срок наказание оппозиционеру Марку Гальперину, который был приговорен к двум годам лишения свободы условно за призывы к экстремистской деятельности, сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Липцер, защищавший активиста на процессе по уголовному делу.

"Марк позвонил и сказал, что ему заменили условный срок на реальный. Это связано с его административными делами (после приговора - ИФ), но определение суда мы пока не видели", - сказал Липцер агентству в среду.

По данным адвоката, с соответствующим ходатайством в Реутовский городской суд Московской области - по месту проживания Гальперина обратилась ФСИН.

Комментариями суда и ФСИН по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Нагатинский суд Москвы 7 марта 2018 года приговорил Гальперина к двум годами лишения свободы условно, признав его виновным в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей" (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

В качестве дополнительного наказания суд на два года лишил Гальперина права заниматься руководством общественными организациями. Также суд установил ему испытательный срок на три года.

Следствие и суд установили, что Гальперин разместил в интернете два видео, снятых в августе и сентябре 2016 года на Красной площади в Москве и содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Свою вину оппозиционер не признал.