В России 20 тыс. волонтеров примут участие в переписи населения в 2020 году

04.12.19 17:05

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Соглашение о реализации проекта "Волонтеры переписи" подписали Росстат и Агентство по делам молодежи на международном форуме добровольцев в Сочи в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Мы (Росстат - ИФ) рассчитываем в этом мероприятии (проведение переписи населения - ИФ) на поддержку волонтеров. Перепись связана с огромным количеством вызовов. Это первая цифровая перепись населения: будут использоваться планшеты для переписчиков, цифровые карты, информационные системы, перепись будет отслеживаться в режиме онлайн", - сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков.

По его словам, волонтеры примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков.

"К работе по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года подключаться 20 тыс. добровольцев", - уточнил Малков.

В свою очередь руководитель Агентства по делам молодежи Александр Бугаев выразил уверенность, что волонтеры внесут важный вклад в проведение переписи населения.

"Для нас (агентства по делам молодежи - ИФ) оказание поддержки, помощи в привлечении волонтеров к одному из главных событий следующего года - к переписи населения - является очень важным. Это не просто статистическое наблюдение, это событие имеет серьезный социальный эффект, социальную значимость как для экономики нашей страны, так и для людей в целом", - подчеркнул Бугаев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Предварительные ее итоги Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021-2022 годов.