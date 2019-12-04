Аксенов поблагодарил Казахстан за честную позицию по статусу Крыма

04.12.19 17:33

© РИА Новости. Александр Полегенько

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Заявление президента Казахстана о том, что слово "аннексия" не применимо в ситуации с Крымом, является знаковым, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации", - написал в среду Аксенов на своей странице во вконтакте.

Глава Крыма также отметил, что Казахстан наряду с Украиной и Белоруссией входит в число стран-лидеров по количеству туристов, посещающих полуостров. Он выразил надежду на то, что сотрудничество республики с этой страной будет развиваться.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью радиостанции Deutsche Welle перед визитом в Германию заявил, что не считает присоединение Крыма к РФ "аннексией".

"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, "аннексией". (...) Что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал Токаев, отвечая на вопрос, был ли напуган Казахстан событиями на Украине, а "именно аннексией Крыма и войной на востоке страны".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.