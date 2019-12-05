В Москве эвакуировали 13 судов после сообщений о "минировании"

05.12.19 12:39

© РИА Новости. Руслан Кривобок

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 500 человек были эвакуированы в четверг утром из семи районных судов Москвы после поступившего электронного сообщения об угрозе взрыва.

"На электронную почту Гагаринского, Чертановского, Троицкого, Хорошевского, Лефортовского, Таганского и Черемушкинского районных судов Москвы пришли анонимные письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после чего незамедлительно были предприняты меры к эвакуации сотрудников и посетителей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

По данным пресс-службы, эвакуированы более 500 человек.

К полудню количество "заминированных" судов в столице возросло до 13.

"В настоящее время эвакуированы сотрудники и посетители Зюзинского, Бутырского, Головинского, Коптевского, Темирязевского и Симоновского судов Москвы в связи с получением анонимного письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

По данным пресс-службы, в общей сложности пришлось эвакуировать более 1000 человек.

Как сообщили "Интерфаксу" представители нескольких "заминированных" судов, в ряде случаев в письмах содержится пометка, что подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX". Аналогичные сообщения ранее содержались и в письмах с угрозами, приходившими в суды Санкт-Петербурга.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы и Петербурга началась 28 ноября. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали несколько судов.