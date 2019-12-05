Петербуржец во время тест-драйва устроил аварию с участием 13 машин

05.12.19 16:24

Фото со страницы vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона в четверг.

По предварительной информации, около 09.50 мск на Выборгском шоссе 25-летняя женщина, управляя автомобилем "Ауди А7", двигаясь во втором ряду, совершила столкновение со стоящим перед пешеходным переходом автомобилем "Мерседес". Далее "Ауди" наехала на препятствие, выехала на газон разделительной полосы и по касательной задела 13 машин, следует из сообщения ГИБДД.

По данным ГИБДД, пострадали двое - водитель и пассажир "Ауди", они получили травмы средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

Из опубликованных в соцсетях фото и видео следует, что спровоцировавший ДТП автомобиль был машиной из салона для тест-драйва.

В то же время, как пояснили в отделе пропаганды УГИБДД региона в четверг, за рулем находился 42-летний мужчина. Машина была его подменным автомобилем.