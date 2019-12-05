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05.12.19 12:41
Лис будут отстреливать на Алтае из-за случаев бешенства и нападения на людей
"В 2019 году охотниками в Алтайском крае было добыто 1 тыс. 100 лис. Кроме того, мы проводим вакцинацию от бешенства диких животных - было выложено порядка 156 тыс. вакцин. Последний случай с бешенством произошёл в Красногорском районе, мною подписан указ о регулировании численности лисиц", - сказал министр.
По данным властей, в регионе насчитывается 11 неблагополучных пунктов по заболеваемости бешенством среди диких животных.
Как сообщалось, на прошлой неделе в селе Усть-Иша было зарегистрировано несколько случаев нападения бешеных лис на местных жителей. В селе введён карантин. По данным специалистов, лисы начали выходить к поселениям из-за наступления голодного периода в поисках пропитания.
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