Лис будут отстреливать на Алтае из-за случаев бешенства и нападения на людей

05.12.19 12:41

© РИА Новости. Андрей Шапран

5 декабря. Interfax-Russia.ru - Указ о регулировании численности лис подписан в Алтайском крае из-за случаев заражения бешенством среди этих животных в Красногорском районе, сообщил на заседании регионального правительства министр экологии и природных ресурсов края Владимир Попрядухин.

"В 2019 году охотниками в Алтайском крае было добыто 1 тыс. 100 лис. Кроме того, мы проводим вакцинацию от бешенства диких животных - было выложено порядка 156 тыс. вакцин. Последний случай с бешенством произошёл в Красногорском районе, мною подписан указ о регулировании численности лисиц", - сказал министр.

По данным властей, в регионе насчитывается 11 неблагополучных пунктов по заболеваемости бешенством среди диких животных.

Как сообщалось, на прошлой неделе в селе Усть-Иша было зарегистрировано несколько случаев нападения бешеных лис на местных жителей. В селе введён карантин. По данным специалистов, лисы начали выходить к поселениям из-за наступления голодного периода в поисках пропитания.